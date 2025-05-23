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  • Osmaniye'de zincirleme kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Osmaniye'de zincirleme kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

AA23 Mayıs 2025 Cuma 21:16 - Güncelleme:
Osmaniye'de zincirleme kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var
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Kadirli-Andırın kara yolu Yenigün köyü yakınlarında, Hayri Çikioğlu yönetimindeki 80 KH 198 plakalı otomobil, Yakup Evlice idaresindeki 06 DG 8604 plakalı otomobil, Yusuf Ziya Bikir yönetimindeki 46 E 2646 plakalı otomobil ile Hasan Saltalı'nın kullandığı 33 FC 422 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 7 kişi, ambulanslarla Kadirli'deki hastanelere kaldırıldı. Yusuf Ziya Bikir, kurtarılamadı.

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