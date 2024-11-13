İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
14 Kasım 2024 Perşembe / 13 CemaziyelEvvel 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,362
  • EURO
    36,348
  • ALTIN
    2844.01
  • BIST100
    9300.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Osmaniye'deki zincirleme kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
Güncel

Osmaniye'deki zincirleme kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Osmaniye'de, 6 Kasım'da Kadirli Karayolu üzerinde meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi hayatını kaybetmiş 21 yaşındaki Mutluhan Güzel ise ise ağır yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan Güzel'den acı haber geldi.

DHA13 Kasım 2024 Çarşamba 23:42 - Güncelleme:
Osmaniye'deki zincirleme kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
ABONE OL

Kaza, 6 Kasım günü saat 23.30 sıralarında Cevdetiye Beldesi Kadirli Karayolu'nda meydana geldi. 80 EK 033 ve 80 ACJ 095 plakalı otomobiller ile 80 DK 377 plakalı traktörün çarpıştığı kazada Erman Keleş, Buğra Güzeloğlu ve Fırat Mendiz olay yerinde; Bayazıt Arık ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakım ünitesine alınan Mutluhan Güzel ise bir hafta sonra yaşam mücadelesini kaybetti. Güzel'in yarın Cevdetiye Beldesi'nde toprağa verileceği öğrenildi. Kazadan yaralanan Ersel Keleş ve Harun Üzüm'ün hastanedeki tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.