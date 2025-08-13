İSTANBUL 30°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2025 Çarşamba / 19 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,7403
  • EURO
    47,763
  • ALTIN
    4399.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Osmaniye'den acı haber: Arazöz devrildi, bir işçi şehit oldu
Güncel

Osmaniye'den acı haber: Arazöz devrildi, bir işçi şehit oldu

Osmaniye'de çıkan yangına giden arazöz devrildi. Kazada 1 işçi şehit oldu, 4 işçi yaralandı.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Osmaniye'den acı haber: Arazöz devrildi, bir işçi şehit oldu
ABONE OL

Osmaniye'de arazözün devrilmesi sonucu 1 işçi şehit oldu, 4 kişi yaralandı.

Düziçi Orman İşletme Müdürlüğü Yanıkkışla Orman İşletme Şefliği sınırları içinde orman yangını ihbarına giden arazöz, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada arazözde bulunan işçi Adem Nazım Demirel (23) şehit oldu, 4 işçi yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BAKAN YUMAKLI: MİLLETİMİZİN BAŞI SAĞ OLSUN

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, söz konusu kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde yangına müdahaleye giderken meydana gelen arazöz kazasında orman işçimiz Adem Nazım Demirel şehit olmuştur.

Araçta bulunan orman işçilerimiz Ali Aydın Kar, Gökhan Sefer, Suat Metin ve Ahmet Kürşat İren yaralanarak hastanede tedavi altına alınmıştır.

Hayatını kaybeden orman kahramanımıza Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve Orman Teşkilatımıza başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.

Milletimizin başı sağ olsun.

ÖNERİLEN VİDEO

Akıncı TİHA'dan hedefe tam isabet!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.