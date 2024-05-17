İSTANBUL 22°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Mayıs 2024 Cuma / 10 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2124
  • EURO
    35,0555
  • ALTIN
    2492.5
  • BIST100
    10643.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Osmaniye'den özel harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı
Güncel

Osmaniye'den özel harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı

Suriye'de görev yapacak Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, törenle görev yerlerine uğurlandı.

AA17 Mayıs 2024 Cuma 17:59 - Güncelleme:
Osmaniye'den özel harekat polisleri Suriye'ye uğurlandı
ABONE OL

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde düzenlenen törene Vali Erdinç Yılmaz, Garnizon Komutan Vekili Albay Hakan Kocabaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Halit Gülten, İl Emniyet Müdürü Mehmet Sarıbuva ile davetliler katıldı.

Vali Yılmaz, törende, özel harekat polislerinin görevini en iyi şekilde yapıp geleceklerine yürekten inandığını belirterek, "Kahramanlığınızı biliyoruz, cesaretini biliyoruz, vatan sevginizi biliyoruz. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Bu kutsal görevi en iyi şekilde yapıp gelmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Yolunuz, bahtınız her daim açık olsun." diye konuştu.

Konuşmaların ardından özel harekat polisleri, dualar eşliğinde görev yerleri olan Suriye'ye uğurlandı.

  • özel harekat polisi
  • Suriye görevi
  • uğurlama töreni

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.