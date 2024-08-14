Osmaniye'de çok sayıda deprem konutu sahiplerine teslim edildi

Vali Erdinç Yılmaz, Gökçayır Mahallesi'nde düzenlenen törende, projede toplamda 365 konutun verileceğini söyledi.

İkametlerin depreme dayanıklı olduğunu dile getiren Yılmaz, "Konutlarımız, vatandaşlarımızın huzur içinde oturabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. Hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Konuşmanın ardından Yılmaz ve AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, 60 hak sahibine evlerinin anahtarlarını verdi.

Vali Yılmaz, sohbet ettiği vatandaşların taleplerini dinledi.

Törene, Düziçi Kaymakamı Turgay İlhan, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

