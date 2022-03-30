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Güncel

Osmanlı altını aldığını sandı, 10 bin dolar dolandırıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir vatandaş Osmanlı altınları aldığını zannederken 10 bin dolar dolandırıldığını anlayarak şikayetçi oldu.

IHA30 Mart 2022 Çarşamba 15:17 - Güncelleme: 30 Mart 2022 Çarşamba 15:17
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Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çepnidere Mahallesinde dün akşam saat 19.00 sıralarında jandarma karakoluna müracaat eden A.R.C. (49) isimli vatandaş, ismini Hasan olarak tanıtan bir şahıstan, Osmanlı dönemine ait altınları almak amacıyla anlaştığını, İzmir'de bir kuyumcuya şüpheli şahıs ile giderek altınlardan numune olarak gösterdiklerini, altınların da gerçek altın olduğunu sanarak şüpheli şahsa 10 bin dolar para ödediğini ancak altınların sahte olduğunu ve dolandırıldığını anlayınca şahıstan şikayetçi oluğunu belirtti.

Cumhuriyet Savcısının talimatıyla olayla ilgili soruşturmaya başlanılırken, dolandırılan vatandaşa suçlu profilinde gösterilen fotoğraflarda olayı gerçekleştiren şahsın A.D. (32) isimli şahıs olduğunu teşhis etti. Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalara devam edilmektedir.

  • Osmanlı altını
  • dolandırıcılık
  • Manisa

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