11 Mart 2026 Çarşamba
  • Haberler
  • Güncel
  • Osmanlı dönemine ait! Tarihi çeşme koruma altına alınıyor
Osmanlı dönemine ait! Tarihi çeşme koruma altına alınıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde geç Osmanlı dönemine ait çeşmede yapılacak koruma çalışması için incelemede bulunuldu.

11 Mart 2026 Çarşamba 15:22
Osmanlı dönemine ait! Tarihi çeşme koruma altına alınıyor
Marmaris Ticaret Odası (MTO) Yönetim Kurulu üyeleri, bütçesi oda tarafından karşılanan yenileme çalışmalarını incelemek ve tarihi çeşmenin restorasyon sürecini planlamak üzere Turgut Mahallesi'ni ziyaret etti.

MTO Başkanı Mutlu Ayhan ve beraberindekiler, muhtar Ümit Kaya ile bir araya gelerek, mahalledeki çalışmaları yerinde inceledi.

Halen aktif kullanılan çeşmedeki incelemelere, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gürbüzer ile Uzman Arkeolog Emre Mandacı da katılarak teknik destek verdi.

İncelemeler sırasında, tarihi yapının aslına uygun korunması için atılacak adımlar değerlendirildi. Çeşme ve çevresinde yapılması planlanan kapsamlı temizlik çalışmaları, periyodik bakım süreçleri, yapısal koruma önlemleri hakkında uzman görüşleri doğrultusunda yol haritası belirlendi.

