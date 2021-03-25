'Osmanlı' lincine uğrayan Alev Alatlı: Bu bir meydan okuma

25 Mart 2021 Perşembe 15:28 - Güncelleme: 25 Mart 2021 Perşembe 15:28

Araştırmacı yazar Alev Alatlı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,

"Şu anda dünyaya Osmanlı medeniyeti hâkim olsaydı durum bu halden kesinlikle daha iyi olurdu. Bu kadar insan ölmezdi, bu kadar insan aç kalmazdı, bu kadar insan yollarda telef olmazdı; ozon tabakası delinmiş olmazdı, bu dünya taşlaşmak riskiyle karşı karşıya kalmazdı."

sözleriyle Osmanlı Devleti'nin merhametli yönünü hatırlattı. Alatlı, yaptığı açıklama sebebiyle lince uğradı.

"MİLLETİN AÇLIĞI PAHASINA KARNIMIZI DOYURMAZDIK"

24 TV canlı yayınına katılarak konuyla alakalı açıklamalarda bulunan Alev Alatlı, Osmanlı Devleti'nin insan hakları konusundaki kadirşinaslığını tekrar vurgulayarak, "Bugün Osmanlı dünyayı yönetiyor olsaydı, Amerika ve Avrupa'nın yönettiği gibi bu söylediğim şeylerin hiçbiri olmazdı. Kültür itibariyle biz kullanacağımızdan daha fazlasını tüketmemeye programlanmış bir tayfayız. Milletin açlığı pahasına biz karnımızı doyurmazdık." dedi.

SURİYELİLER KORUNUYOR

Türkiye'nin bu konudaki tutumunu da hatırlatan Alatlı, "Koşullar ne kadar zor olursa olsun Türkiye, bugün bile Suriyelileri koruyor ve bu hepimize de iyi geliyor. Türkiye'de siz kölelerin emeğiyle yapılmış bir tane köprü, bir tane saray, bir tane yol bulamazsınız. Fakat dönün bakın Roma'nın kolezyumundan yollarına kadar kölelerin işidir. Osmanlı insan sömürüsü bağlamında da bu günaha iştirak etmemiştir" dedi.

Alatlı, linç mesajları hakkında kendisine yöneltilen soruya ise "Ben bunları linç olarak görmüyorum, terbiyesizlik yok sadece bir meydan okuma var. O kadar ciddi bir kopma istiyoruz ki geçmişle, en ufak bir empati gayreti müthiş tepkiye neden oluyor. Gelişmişliğin nedeni empatidir. Geçmişinizle empati kuramazsanız ve geçmişteki insanlara saygısız davranırsanız hiçbir yere gelemezsiniz" cevabını verdi