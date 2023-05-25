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Osmanlı Ocakları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı

Seçimlere ilişkin konuşan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme kararı aldık.” dedi.

IHA25 Mayıs 2023 Perşembe 16:20 - Güncelleme:
Osmanlı Ocakları'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleme kararı
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Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, parti genel merkezinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Canpolat, 14 Mayıs seçimlerinde demokrasinin güzel bir şekilde işlediğini ifade ederek, "Birileri dergi kapaklarından Türkiye milletine, iradesine darbe vurmaya çalıştı, algılarla Türkiye'yi yönetmeye çalıştı. Kara seçim kampanyaları ile muhalif siyasi partilerin özellikle 'Erzurum'da Osmanlı Ocakları sayın İmamoğlu'nu taşladı' diyerek iftiralarını göz göre göre seyrettik. Yalan, kurgu, kirli siyasetle bir yere gidilemeyeceğini Türk demokrasisi özellikle tüm dünyaya göstermiş oldu. Bizler 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a oy verme kararı aldık. Bu kararımızda yerli, milli bütün düşünceler, fikirlerde istişare yaparak, bu anlamda fikir birlikteliği yaptığımızı beyan ederim. Erdoğan demek Türkiye demek, Erdoğan demek istikrar demek. Erdoğan demek Türkiye düşmanlarını mağlup etmek demek. Biz de bu yüzden Erdoğan'a oy kullanacağız." diye konuştu.

  • Osmanlı Ocakları
  • Kadir Canpolat
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