'Osmanlı Ortak Mirasımız' projesine başvurular başladı

YTB'den edinilen bilgiye göre, Başkanlık ve "Fettah Efendi Eğitim ve Düşünce Derneği" iş birliğinde Makedonya'nın başkenti Üsküp'te bir Balkan Gençlik Okulu projesi olan "Osmanlı Ortak Mirasımız" projesi gerçekleştirilecek.

Proje kapsamında, 40 üniversite öğrencisinin katılımıyla ortak tarihi ve kültürel mirasa ilişkin aylık seminerler, kitap ve belgesel okuma atölyeleri, Osmanlıca kursu, tercüme ve yayın, panel ve kültürel gezi gibi faaliyetlerin düzenlenmesi planlanlanıyor.

Kardeş topluluklara mensup üniversite öğrencilerinin hedef kitlesini oluşturduğu projeye başvurular 12 Ocak'ta sona erecek.

Proje tanıtım toplantısı ile "Konu, Yöntem ve Amaç Açısından Osmanlı Felsefe-Bilim Tarihine Bir Giriş" başlıklı ilk seminer, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İhsan Fazlıoğlu'nun katılımıyla 18 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Katılımcılar projeye "https://basvuru.fettahefendi.com/" adresi üzerinden başvuru yapabilecek.