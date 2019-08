ÖSO, Fırat´ın doğusu için sabırsızlanıyor Suriye'de rejim ve terör örgütleriyle topraklarının özgürleşmesi için mücadele veren ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı Harekatlarında da Türk Silahlı Kuvvetleri ile birlikte hareket eden Özgür Suriye Ordusu, Fırat´ın doğusuna yönelik askeri harekata hazır olduklarının mesajını verdi. Zorlu koşullarda eğitim alarak her an sıcak çatışmaya hazır halde bekleyen Özgür Suriye Ordusu gruplarından Hamza Özel Kuvvetler Tümeni, ABD´nin süreci uzatması halinde Türkiye´nin masasındaki B ve C planları dahilinde tüm unsurları ile Fırat´ın doğusunu teröristlerden temizlemeye hazır olduklarını açıkladı