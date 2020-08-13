ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı
ÖSYM Başkanı Halis Aygün:'23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. '
13 Ağustos 2020 Perşembe 11:43 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:43
ÖSYM Başkanı Halis Aygün:"23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. "