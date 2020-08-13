İSTANBUL 31°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2020 Perşembe / 23 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3587
  • EURO
    8,7157
  • ALTIN
    457.787
  • BIST100
    1111.19
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı
Güncel

ÖSYM 2020 KPSS/1 tercih ve yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Halis Aygün:'23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. '

13 Ağustos 2020 Perşembe 11:43 - Güncelleme: 13 Ağustos 2020 Perşembe 11:43
ABONE OL
ÖSYM Başkanı Halis Aygün:"23 Temmuz – 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır. "

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.