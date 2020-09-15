ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi e-Devlet'e taşındı! E-Devlet ile ÖSYM AİS giriş sayfası

15 Eylül 2020 Salı 15:41 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 15:41

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi e-Devlet'e taşındı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Aygün, "Yeni kimlik kartına sahip tüm adaylar, 'e-Devlet Kapısı' uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecek." dedi. Bugüne kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) aday işlemleri üzerinden yapılan; sınav başvurusu, tercih işlemleri ve sınav sonuçları gibi işlemler artık E-Devlet'ten yapılacak. E-Devlet ile ÖSYM AİS giriş sayfası haberimizde yer alıyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sınavlara başvuru ve kayıt işlemleri sürecinde adayların iş ve işlemlerini kolaylaştırmak için bir dizi çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Çalışmalardan birinin, e-Devlet kapısı üzerinden verilen hizmetlerin genişletilmesi olduğuna işaret eden Aygün, "Yeni kimlik kartına sahip tüm adaylar, 'e-Devlet Kapısı' uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecek." diye konuştu.

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, adayların işlemlerini kolaylaştırmak ve taleplerine çözüm üretmek için durmadan çalıştıklarını bildirdi.

Adaylar için getirilen kolaylığı açıklayan Aygün, şunları kaydetti:

"ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) e-Devlet'e taşındı. Artık adaylarımız ÖSYM Başvuru Merkezlerine gitmeden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne kayıt olabilecekler. Nüfus Müdürlüklerinden Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı edinmiş olan adaylar, e-Devlet şifreleriyle 'e-Devlet Kapısı' uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabileceklerdir. e-Devlet şifresiyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (//ais.osym.gov.tr ) giriş yapan adaylar, burada yer alan 'E-Devlet ile Kayıt Ol' seçeceğine tıklayarak herhangi bir sınav başvurusundan bağımsız olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olabilecekler. e-Devlet şifresiyle 'e-Devlet Kapısı' uygulaması üzerinden ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeden Başkanlığımızca uygulanan herhangi bir sınava bireysel olarak internet üzerinden başvurularını yapabileceklerdir. Adaylarımız Aday İşlemleri Sistemi'nde erişebilecekleri tüm seçeneklere e-Devlet şifreleri ile kayıt olarak erişebilecekler."

E-DEVLET İLE ÖSYM AİS GİRİŞ SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ