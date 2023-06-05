ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? ÖSYM AİS şifrem yok ne yapmalıyım?

ÖSYM aday işlemleri sistemine girerek sınav işlemlerini gerçekleştirmek isteyen adaylar, "ÖSYM AİS şifrem yok ne yapmalıyım?" sorusuna cevap arıyor. ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır? sorusu da sınav giriş belgesi ve sınav başvurularını gerçekleştirmek isteyenler tarafından arama motoru üzerinden en çok aranan konuların başında geliyor. İşte ÖSYM AİS şifresi ile ilgili merak edilenler...

İLK DEFA ÖSYM ŞİFRESİ NASIL ALINIR?



ÖSYM AİS şifre alma işlemi ÖSYM'nin düzenlediği sınavlara katılım sağlayacak olan adayların gündeminde yer alıyor.

Öğrenci Seçme ve Yerleşme Merkezi tarafından uygulanan sınavlara katılım sağlayan adayların ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerine erişim sağlamak için ÖSYM şifresine sahip olmaları gerekiyor.

ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor.

ÖSYM aday şifresi, sadece o kişinin bildiği özel soruların cevaplanmasıyla oluşturulan ve adayın kendisinden başkasının onun adına işlem yapabilmesini engelleyen bir güvenlik şifresidir. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir. Bu şifre, adayın sisteme ilk girdiği anda değiştirilir.

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL ALINIR?



ÖSYM sisteminde daha önce tanımlanmayan adaylar AİS aday şifrelerini Başvuru Merkezlerinden edinebilir.

ÖSYM tarafından yapılan tüm sınavlar için sistemde daha önceden tanımlanmayan adaylar için Başvuru Merkezlerinden yapılan başvuru işleminde adaylara internet erişim şifresi ücretsiz olarak verilmektedir.

Adaylar e-Devlet şifreleriyle de sisteme giriş yapabilirler. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (https://ais.osym.gov.tr) ziyaret eden adaylar burada yer alan "e-Devlet İle Kayıt Ol" butonu vasıtasıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine kaydolacaklardır. e-Devlet şifresiyle ÖSYM AİS'e kayıt olan adaylar, bir başvuru merkezine gitmeksizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden sunulan tüm işlemleri yapabileceklerdir.

ÖSYM AİS ŞİFREM YOK NE YAPMALIYIM?



ÖSYM AİS şifresini kaybeden veya unutan adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. "Şifremi Unuttum" alanına girmeleri burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları gerekmektedir.

E DEVLET İLE ÖSYM AİS'E NASIL GİRİLİR?



E devlet şifresi olan adaylar, e-Devlet üzerinden T.C. kimlik numaraları ve e-Devlet şifreleri ile de ÖSYM AİS'e giriş yapabilir.

ÖSYM AİS ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?



Adaylar ÖSYM AİS sistemine giriş yaptıktan sonra kendilerinin belirlediği AİS şifresini oluşturabilirler.

Adaylar ÖSYM AİS sistemine girdikten sonra profil ayarları kısmından değiştirebilirler.

ÖSYM AİS aday şifresi güncellemek ve değiştirmek için;

ÖSYM Aday işlemleri sayfasından T.C kimlik numarası ve ekrandaki güvenlik numarası girilir.

Ardından şifre oluştururken, güvenlik sorusu ve cevabı da eksiksiz olarak girilir.

"ÖSYM AİS ŞİFRESİNİN UNUTTUM, NE YAPMALIYIM?"



ÖSYM AİS şifresinin unutulması halinde adayın şifreyi yenilemesi ya da sıfırlaması gerekiyor.

bunun için;

-ÖSYM'nin aday işlemleri sayfasına giriş yapın.

-Bir sonraki adım ise güvenlik sorusu aşamasında şifrenizi oluştururken verdiğiniz cevabı girmeniz gerekiyor.

-Bu cevabı doğru ve eksiksiz olarak girmeniz gerekiyor. Sonrasında ise sizden istenilen tüm bilgileri eksiksiz olarak girdiğinizde şifreniz yenilenecektir.

-Eğer, ÖSYM AİS güvenlik sorusunu unuttuysanız şifrenizi yenileyebilmek için şifrenizi ilk aldığınız merkeze başvurarak yeni şifre talebinde bulunmanız gerekiyor.

-Ekranda açılan sayfada istenilen T.C. kimlik numarasını ve ekranda gördüğünüz güvenlik numarasınız eksiksiz olarak girin.