ÖSYM ALES 2019 son dakika başvuruları başladı mı? ÖSYM ALES 2019 son başvuru tarihi ne zaman?

2019 ALES başvuruları başladı! Binlerce vatandaş, ‘ALES 2019 başvuruları başladı mı? ÖSYM ALES 2019 son başvuru tarihi ne zaman? ALES 2019/2 sınavı ne zaman? ALES 2019/2 sınavı ne zaman?’ sorularına yanıt ararken ÖSYM’den 2019 ALES sınavı ile ilgili son dakika açıklaması geldi. ÖSYM ALES 2019 başvuruları ile ilgili son dakika haberi geldi. Sınava başvurmak isteyen adaylar bu tarihler içerisinde ALES 2019 /2 başvurularını yapabilecek. Başvuru süresi içerisinde işlem yapamayan kişiler içinse 1 gün geç başvurular alınacak. ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre senenin ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek. Başvuru süresi içerisinde işlem yapamayan kişiler içinse 1 gün geç başvurular alınacak. Normal süre içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar 31 Temmuz 2019 tarihinde geç başvuru da bulunabilecek. İşte merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizin ayrıntılarında…

ALES GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN OLACAK?

ALES başvuru süreci 9 – 17 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. Sınava başvurmak isteyen adaylar bu tarihler içerisinde ALES 2019 /2 başvurularını yapabilecek. Başvuru süresi içerisinde işlem yapamayan kişiler içinse 1 gün geç başvurular alınacak. Normal süre içerisinde başvurularını tamamlayamayan adaylar 31 Temmuz 2019 tarihinde geç başvuru da bulunabilecek.

ALES 2019/2 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıkladığı sınav takvimi içerisinde yer alan bilgilere göre senenin ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 17 Ekim 2019 tarihinde düzenlenecek.

Yılın son ALES’i yani ALES 2019/3 için başvuru tarihi ise 17-25 Eylül tarihleri.

2019 ALES BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ALES başvurusu yapmak isteyenler için ÖSYM’nin sitesinde yer alan başvuru ile ilgili açıklaması şu şekildedir;

Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde açıklanmıştır:

a) Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, ALES Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşabilirler. Kılavuzun dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır.

b) Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunmayan adaylar; başvurularını diledikleri bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

– Merkezimiz kayıtlarında geçerli bir fotoğrafı (*) bulunan adaylar; başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) veya diledikleri

bir başvuru merkezi aracılığıyla yapacaklardır.

* Geçerli fotoğraf: Son 50 ay içerisinde herhangi bir başvuru merkezinden çekilmiş ve ÖSYM tarafından reddedilmemiş fotoğraflar geçerli fotoğraftır.

c) Başvuru Yapılacak Merkezler: Başvuru merkezlerinin adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir. Başvuru merkezleri tarafından adayların başvuruları, resmî iş gününde ve resmî iş saatleri arasında alınacaktır.

d) Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, başvuru bilgilerinin sisteme kaydını yaptıktan sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır. Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

Sınav ücreti ödeme işlemleri, sınava başvuru süresi bittikten sonraki ilk gün, bankadan ödeme yapacak olan adaylar için mesai saati bitiminde, ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak olan adaylar için saat 23.59'da sona erecektir.

Yurt dışından başvuru yapacak adaylar aynı ücretleri, süresi içinde ÖSYM'nin internet sayfasında

e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır.

Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.

Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.

DİKKAT: Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklardır. Başvuru bilgileri sisteme kaydedildiği halde sınav ücretini süresi içinde yatırmayan adayların başvuruları tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileri silinecek, başvuru kayıt bilgileri iptal edilecek, bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar için Sınava Giriş Belgesi de düzenlenmeyecektir.