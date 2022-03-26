ÖSYM başkanı açıkladı, sosyal medya yıkıldı! Türkiye onu konuşuyor

Sosyal medya, 88 yaşında 2022 YKS'ye başvuran adayı konuşuyor. Adayla ilgili yapılan yorumlarda, "Alkışlıyoruz, eğitimin yaşı yok.", "Kıskanmış olabilirim.", "Barajı geçemeyen torununa inat girdiğine eminim." gibi ifadeler kullanıldı.

18-19 Haziran'da düzenlenecek olan 2022 YKS'ye, önceki yıla kıyasla yüzde 24,36 oranında artışla 3 milyon 243 bin 425 aday başvurdu. Rekor başvurunun olduğu sınavla ilgili ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, değerlendirmelerde bulundu. Aygün'ün en yaşlı adayın 88 yaşında olduğunu açıklaması da sosyal medyanın gündemine oturdu. Sosyal medyada 88 yaşındaki adayla ilgili çeşitli yorumlar yapıldı.

"5 YIL İÇİNDE EN ÇOK ADAYIN BAŞVURDUĞU YKS OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, AA muhabirine, 2022-YKS'ye başvuran adayların, öğrenim ve mezuniyet durumuna, okul türlerine, yaş grupları ile başvuru yöntemlerine göre dağılımını değerlendirdi.

İlk kez 2018'de uygulanan YKS'nin 18-19 Haziran'da bu yıl beşincisinin gerçekleştirileceğini belirten Aygün, "2022-YKS, 5 yıl içinde en çok adayın başvurduğu YKS olma özelliği taşıyor." dedi.

Halis Aygün, 18 Haziran Cumartesi günü uygulanacak Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 3 milyon 234 bin 409 aday,19 Haziran Pazar sabah oturumu Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 2 milyon 56 bin 512 aday, öğleden sonra yapılacak Yabancı Dil Testi'ne (YDT) 168 bin 430 adayın katılacağını belirtti.