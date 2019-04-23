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ÖSYM Başkanı Aygün, koltuğunu ilkokul 3. sınıf öğrencisi İlke Ergül'e devretti

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, başkanlık koltuğunu temsili olarak ilkokul 3. sınıf öğrencisi İlke Ergül'e devretti.

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ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, başkanlık koltuğunu temsili olarak ilkokul 3. sınıf öğrencisi İlke Ergül'e devretti

ÖSYM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 23 Nisan dolayısıyla ÖSYM'de temsili devir teslim töreni gerçekleştirildi.

Koltuğunu ilkokul 3. sınıf öğrencisi İlke Ergül'e devreden Aygün, bugünün çocuklarının, yarınların büyükleri ve geleceğin teminatı olduğunu vurguladı.

Geleceğe güvenle baktıklarını vurgulayan Aygün, "Bugün İlke görevi benden devraldı. Eminim ki gelecekte de çok başarılı olacak. Bu memleketin evlatlarına güveniyorum, başarı hayatın her alanında gizlenmiş değerler bütünüdür. Aileler yalnızca çocuklarımızın içlerindeki cevheri görsünler ve her koşulda onları desteklesinler. Mutlaka başarılı bir yönleri ortaya çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

İlke Ergül de çok mutlu olduğunu belirterek, ileride öğretmen olmayı istediğini kaydetti. 

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