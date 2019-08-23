ÖSYM Başkanı Aygün'den önemli KPSS açıklaması
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2019) ile ilgili müjdeli haber geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 KPSS sonuçlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Peki binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019 KPSS sonuçları için geri sayım başladı. Sınavda ter döken binlerce adayın merakla beklediği tarih öncesi ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'den önemli bir son dakika açıklaması geldi. İşte merakla araştırılan 2019 KPSS sonuç tarihi...
ÖSYM BAŞKANI AYGÜN'DEN RESMİ AÇIKLAMA
Değerli KPSS adaylarımız, Temmuz ayında ardışık 3 hafta sonu uyguladığımız 2019-KPSS sonuçlarını daha önce belirlediğimiz ve ilan ettiğimiz tarihte açıklayacağız. #kpsssınavınıbugünaçıklaösym
KPSS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından duyurulan KPSS sınav sonuç tarihine göre sonuçlar 29 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak.
KPSS sınav sonuçları açıklandığı andan itibaren sonuc.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sorgulanabilecek.
(Milliyet)
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