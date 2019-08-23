ÖSYM Başkanı Aygün'den önemli KPSS açıklaması Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS 2019) ile ilgili müjdeli haber geldi. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 KPSS sonuçlarına ilişkin beklenen açıklamayı yaptı. Peki binlerce adayı yakından ilgilendiren KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak?