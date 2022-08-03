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Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla yayınlanan kararla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün görevden alındı.

AA3 Ağustos 2022 Çarşamba 00:48 - Güncelleme:
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, görevden alındı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci maddesi gereğince verildiği belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN DDK'YI GÖREVLENDİRMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan KPSS 2022 ile ilgili çıkan iddialarla ilgili Devlet Denetleme Kurulu'nu görevlendirdiğini açıklamış ve "Hiçbir evladımızın mağdur olmasına izin vermeyeceğiz" demişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın paylaşımında şu ifadeler yar almıştı:

"Devlet Denetleme Kurulumuzun 2022 KPSS ile ilgili yapacağı inceleme sonucunda elde edilen veriler titizlikle değerlendirilecek, gerekli adımlar ivedilikle atılacaktır. Tek bir evladımızın dahi mağdur olmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullanmıştı.

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