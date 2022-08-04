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Resmi Gazete'de yayımlandı! ÖSYM başkanlığına atanan isim belli oldu

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Atamaya ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

AA4 Ağustos 2022 Perşembe 02:50 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Ersoy'un atanmasına ilişkin kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre; ÖSYM Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Kararın, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.

- PROF. DR. ERSOY'UN ÖZGEÇMİŞİ

Ersoy, ODTÜ Matematik Bölümünden 1996'da mezun oldu. Doktora ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Bölümünde tamamlayan Ersoy, 2012'de doçent, 2017'de profesör unvanını aldı.

Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor.

Ersoy, 2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapıyor.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Ersoy, 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu.

ÖSYM BAŞKANI HALİS AYGÜN GÖREVDEN ALINMIŞTI

Geçtiğimiz pazar günü yapılan KPSS-Lisans oturumuna ilişkin yaşanan gelişmeler sonrasında ÖSYM Başkanı Halis Aygün Resmi Gazete kararıyla görevinden alınmıştı.

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