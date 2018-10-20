ÖSYM, DGS ek tercihlerinin sonuçlarını açıkladı mı 2018 DGS tercih yerleştirmeleri nasıl olacak

DGS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 DGS ek tercih sonuçları tarihi belli oldu mu? ÖSYM DGS ek tercih sonuçları yerleştirmeleri nasıl olacak? DGS ek tercihle üniversite kayıtları ne zaman ve nasıl yapılacak? Dikey Geçiş (DGS) ile kesin kayıt için gerekli belgeler nelerdir? soruların yanıtları haberimizde. DGS ek tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Ek tercih başvurusunu tamamlayan ve beklemeye geçen adaylar, şimdi ÖSYM'den gelecek haberlere odaklanmış durumda. DGS ek tercih sonuçları, ilk yerleştirme döneminin sona ermesinin ardından herhangi bir bölüme yerleşmeyen adayların araştırdığı konu olmaya başladı. DGS ek yerleştirme sonuçları için sorgulamalarını sürdüren vatandaşlar, ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya kilitlendi. DGS ek tercih işlemleri 16 Ekim'de sona erdi. DGS tercih sonuçlarına göre herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar için gerçekleştirilen DGS ek tercih işlemleriniyapan adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. 2018 ÖSYM DGS ek tercih sonuçları ve üniversite kayıtları ile ilgili detaylar star.com.tr'de.

DGS EK TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



DGS ek tercih sonuçları ile ilgili adayların bekleyişi devam ediyor. Sonuçların ne zaman açıklanacağı merak edilirken, ÖSYM tarafından ek tercihlerin açıklanacağı tarih ile ilgli bir açıklama yapılmadı. DGS ek tercih sonuçlarının önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor. Adaylar yerleştirme sonuçlarını,ÖSYM'nin (https://sonuc.osym.gov.tr) internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebilecek.

Geçtiğimiz yıl 24 Ekim tarihinde alınan DGS ek tercihleri, 6 Kasım'da açıklanmıştı. Bu yıl da aynı süreç ele alınırsa, DGS ek tercih sonuçlarının en geç 30 Ekim tarihinde erişime açılması beklenmektedir. Bu tarih, ÖSYM'nin yoğunluğuna göre de değişkenlik gösterebilir.

Ek yerleştirme sonuçları , ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyece. Yükseköğretim programlarına yerleşen adayları gösteren fotoğraflı yerleştirme sonuçları, ÖSYM tarafından YÖK'e elektronik ortamda gönderilecektir. Bir yükseköğretim programını kazanan adayların, sınav sonuçları açıklandıktan sonra sonuç belgelerinde belirtilen tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir.

YERLEŞTİRMELER NASIL ÖĞRENİLECEK?



ÖSYM’nin resmi internet sayfasında yani https://ais.osym.gov.tr/ yayınlanacak, adaylara ek yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Öğrenciler TC kimlik ve ÖSYM şifresi ile giriş yaptıktan sonra 2018 DGS ek tercih sonuçlarına kolaylıkla ulaşabilecek.



BU SENE NE KADAR BOŞ KONTENJAN VARDI?



Toplam 180 bin kişinin tercih yaptığı DGS'de, 30 bin kişilik kontenjana 94 bin aday yerleştirildi. Boş kalan kontenjanlar ise 35 bin olarak açıklandı.



'MAZERET KAYDI' MÜJDESİ



ANKARA Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonucu yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adaylardan mazereti kabul edilenlerin kaydının, 26 Ekim 2018 tarihine kadar yapılacağı bildirildi.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi:"Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 10 Ekim 2018 tarihli toplantısında; 2018Sağlık ve İlahiyat Alanlarında Lisans Tamamlama kapsamında Başkanlığımızca üniversitelerimize yerleştirilen adaylar ile 2018 Dikey Geçiş Sınavı sonucu ÖSYM tarafından yükseköğretim kurumlarına yerleştirilen ancak çeşitli nedenlerle süresi içerisinde kayıt yaptıramayan adayların mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesine ve mazereti kabul edilenlerin 26 Ekim 2018 tarihine kadar kaydının yapılmasına kara verildi.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

DGS kayıt işlemleri Ekim 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. Bu tarihten sonra herhangi bir şekilde kayıt yaptırmak mümkün değildir.



DGS KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELER?



1) Ön lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı,

2) Lise Diploması aslı veya Geçici Mezuniyet Belgesi aslı

3) DGS sonuç belgesinin internet çıktısı,

4) Nüfus cüzdanının ön ve arka yüzünün fotokopisi,

5) Kan grubunu gösteren belgenin fotokopisi, (Ehliyetinde kan grubu yazanlar için ehliyet fotokopisi yeterlidir).

6) 6 adet renkli vesikalık fotoğraf (Kılık kıyafet ile ilgili mevzuata uygun ve son altı ay içinde

cebheden çektirilmiş 4,5x6 cm ebadında).

7) Transkript (onaylı)

8) Ders içerikleri (onaylı)

9) Askerlik çağındaki öğrenci adaylarından; ilgili askerlik şubesinden alacakları tecilli olduklarını gösterir belge veya askerlik görevini yapmış olanlardan durumlarını belirten belge. (Bu belge 1989 yılı ve sonrası doğumlulardan istenmez)

ÖĞRENİM ÜCRETİ/KATKI PAYI



Öğrenim ücretleri Vakıfbank ödeme gişelerinden, ATM makinelerinden veya internet bankacılığı üzerinden herhangi bir havale ücreti ödenmeden öğrenci numarası girilerek yapabilir. Öğrenci numarası girildiğinde ödenmesi gereken tutar karşınıza otomatik olarak gelecektir.



UYARILAR



Evrakları teslim edip öğrenci belgenizi aldığınızda kayıt işleminiz sona erecektir.

Kayıt işlemleri içinde bu işlemleri yapıp belgelerini teslim etmeyenlerin kayıtları geçersiz sayılacaktır.



Kesin kayıt için bizzat başvurmanız gerekmektedir. Postayla kayıt yapılmaz.

Kesin kayıt için istenilen belgelerin onaysız sureti ve fotokopisi kabul edilmez.

Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.