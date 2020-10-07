İSTANBUL 30°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
07 Ekim 2020 Çarşamba / 19 Safer 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,8718
  • EURO
    9,2622
  • ALTIN
    476.991
  • BIST100
    1150.96
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı
Güncel

ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı

ÖSYM: Dikey Geçiş Sınavı (DGS) yerleştirme sonuçları açıklandı.

07 Ekim 2020 Çarşamba 14:06 - Güncelleme: 07 Ekim 2020 Çarşamba 14:06
ABONE OL

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.