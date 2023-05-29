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ÖSYM duyurdu: Sınav ücreti alınmayacak

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, deprem bölgesindeki adaylardan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) başvuru ücreti alınmayacağını bildirdi.

AA29 Mayıs 2023 Pazartesi 14:28 - Güncelleme:
ÖSYM duyurdu: Sınav ücreti alınmayacak
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ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)'de olduğu gibi bugün başvuruları başlayan DGS'ye deprem bölgesinden başvuru yapan adaylardan sınav ücreti alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Ersoy da konuya ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Sivas-Gürün'de ikamet eden veya 6 Şubat 2023 tarihli depremde buralarda ikamet etmekte olan adaylardan DGS'de sınav ücreti almayacağız. Tüm imkanlarımız ile depremzede kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Daha önce YKS ve KPSS başvurularında da deprem bölgesinden başvuran adaylardan ücret almadığımızı ifade etmiştik. Bu tutumumuzu sürdürüyoruz."

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