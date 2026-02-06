İSTANBUL 16°C / 11°C
6 Şubat 2026 Cuma
  • ÖSYM duyurdu: YKS başvuruları başladı... Son gün 2 Mart
Güncel

ÖSYM duyurdu: YKS başvuruları başladı... Son gün 2 Mart

20-21 Haziran'da yapılacak 2026-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvuruları alınmaya başlandı.

6 Şubat 2026 Cuma 15:02
ÖSYM duyurdu: YKS başvuruları başladı... Son gün 2 Mart
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezinden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 2026-YKS başvuruları 2 Mart'a kadar alınacak.

20 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT), 21 Haziran'da sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla ya da bireysel olarak ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Başvurmak isteyen adaylar, sınava ilişkin ayrıntılı bilgiye 2026-YKS Kılavuzu'ndan ulaşabilecek.

2026 Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların Milli Savunma Bakanlığı tarafından Milli Savunma Üniversitesine yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için 2026-YKS'ye başvuru yapmaları gerekiyor.

