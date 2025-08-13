İSTANBUL 30°C / 23°C
Güncel

ÖSYM duyurdu: YKS tercihleri için son saatler!

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025-YKS tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini hatırlatarak adayları uyardı.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 12:59 - Güncelleme:
ÖSYM duyurdu: YKS tercihleri için son saatler!
lçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) tercih işlemlerinin bugün saat 23.59'da sona ereceğini bildirdi.

Ersoy, Türkiye merkezli sosyal medya platformu Next Sosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli kardeşlerim, 2025-YKS sonuçlarına göre yükseköğretim programlarına yerleştirme işlemleri bugün saat 23.59 itibarıyla sona erecek. Tercih işlemlerinizi tamamlamanızı hatırlatır, sonuçların sizler, aileleriniz ve ülkemiz için hayırlı olmasını dilerim."

