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ÖSYM'den TYT kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılmasına ilişkin açıklama

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sonrası, bir adayın kitapçığından bazı kısımların sosyal medyadan paylaşılması üzerine yasal süreç başlattı.

AA27 Haziran 2020 Cumartesi 22:18 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 22:40
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ÖSYM Başkanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 2020-YKS'nin ilk oturumu TYT'nin 188 sınav merkezinde güvenle tamamlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sınav tamamlandıktan sonra, sosyal medyada bir adayın kitapçığından bazı kısımların paylaşıldığı görülmüştür. Paylaşımlarda kitapçık numarası da belli olup sorumlu hakkında yasal süreç başlatılmıştır. Yarın YKS'nin tüm oturumları tamamlandıktan sonra planlandığı gibi soruların tamamı kamuoyuyla paylaşılacaktır. ÖSYM Başkanlığı olarak yarın gerçekleştireceğimiz AYT ve YDT oturumlarında tüm adaylarımıza başarılar dileriz."

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