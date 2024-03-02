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  • ÖSYM: T.C. vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakkı bulunmamaktadır
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ÖSYM: T.C. vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakkı bulunmamaktadır

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına başvuru yapamayacaklarını açıkladı.

IHA2 Mart 2024 Cumartesi 22:21 - Güncelleme:
ÖSYM: T.C. vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakkı bulunmamaktadır
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ÖSYM'nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi sınavına girebilmek için sınava başvuru kılavuzunda da belirtildiği üzere Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanların MSÜ sınavına başvuru yapma hakları bulunmamaktadır. Söz konusu mesaj, tüm sınavlarımızda görevlilere gönderilen bilgi mesajları arasında yer aldığından söz konusu sınavda sehven gönderilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayanlar MSÜ sınavına alınmayacaklardır" ifadelerini kullandı.

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