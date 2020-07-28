ÖSYM YKS kontenjanları kılavuzu yayımlandı! YKS taban puanları 2020 tercih kılavuzu

28 Temmuz 2020 Salı 16:56 - Güncelleme: 28 Temmuz 2020 Salı 16:56

ÖSYM, yazılı olarak yaptığı duyuruyla YKS tercihlerinin ne zaman başlayacağını duyurdu. YKS kontenjanları kılavuzunu paylaşan ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda 'Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır.' ifadelerine yer verildi. Tercih duyurusu ardından ÖSYM YKS kontenjanları kılavuzu 2020 ile ilgili araştırmalar başladı. İşte 2020 YKS tercih kılavuzu...

YKS tercih tarihi aralıkları belli oldu. ÖSYM tarafından yayımlanan YKS 2020 tercih kılavuzuyla sürece ilişkin detaylar açıklandı. Üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralamalarını görüntüleyecek olan üniversite adayları, TYT, AYT ve YDT'den aldıkları puana göre, bir yükseköğretim programına yerleşecek.

YKS sonuçları açıklanmadan önce ÖSYM’den ve ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'dan tercihler hakkında bilgilendirme gelmişti. Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2020-YKS) tercihlerinin, 6-14 Ağustos'ta alınacağını bildirdi. Adaylar, belirlenen tarih aralıkları içerisinde YKS tercih kılavuzu içerisinde yer alan bilgilere göre tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÖSYM, 2020-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nu, adaylara ön bilgi vermek amacıyla internet sitesinde yayımlamıştı. Güncel YKS tercih kılavuzuna ise "osym.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek.

ÖSYM YKS KONTENJANLARI KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Buna göre, 2020-YKS tercih işlemleri, 6 Ağustos'ta başlayacak. Adaylar tercihlerini, 6-14 Ağustos'ta, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapacak. Tercih işlemleri, 14 Ağustos saat 23.59'da sona erecek.

YKS TERCİH KILAVUZU



Adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekiyor. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacak. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacak. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacak.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. kimlik numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiç kimseyle paylaşmamaları gerekiyor. T.C kimlik numarası ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkalarıyla paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden aday sorumlu olacak.