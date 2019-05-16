ÖSYM'den İSG adaylarına 'saat' uyarısı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 18 Mayıs Cumartesi günü düzenlenecek İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2019-İSG 1. Dönem) adaylarına, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.