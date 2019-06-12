Ot toplarken kayalıktan düşen kişi öldü
Hakkari'de ot toplamak için çıktığı dağda kayalıktan düşen kişi hayatını kaybetti.
- AA
Alınan bilgiye göre, ot toplamak için yakınlarıyla Ağaçdibi köyü kırsalındaki dağlık alana giden Hacı Taş (54), ot topladığı sırada dengesini kaybederek kayalıktan düştü.
Olay yerinde hayatını kaybeden Taş'ın cesedi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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