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Otel odasında Alman turistin şüpheli ölümü! Temizlik görevlisi buldu

Belek Turizm Merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otelde konaklayan 68 yaşındaki Alman turist Victor Bittermann, odasında ölü bulundu. Bittermann'ın cansız bedeniyle karşılaşan otel personeli, durumu hemen yetkililere bildirdi.

IHA20 Ekim 2024 Pazar 15:25 - Güncelleme:
Otel odasında Alman turistin şüpheli ölümü! Temizlik görevlisi buldu
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Edinilen biliye göre, Serik'te Belek Turizm Merkezinde bulunan 5 yıldızlı bir otele tatil için gelen 68 yaşındaki Alman turist Victor Bittermann'ın odasına temizlik için giren otel personeli Bittermann'ın cansız bedeni ile karşılaştı. Durumu 112 ye bildirmeleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede Bittermann'ın hayatını keybettiğini belirledi. Bittermann'ın cansız bedeni cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Bittermann'ın kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

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