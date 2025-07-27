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Otel odasında şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç sabaha çıkamadı

İstanbul Küçükçekmece'de bir otel odasında hayatını kaybeden 23 yaşındaki Burak Kartal'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

AA27 Temmuz 2025 Pazar 16:31 - Güncelleme:
Otel odasında şüpheli ölüm: 23 yaşındaki genç sabaha çıkamadı
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İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde arkadaşlarıyla kaldığı otelin odasında ölü bulunan gencin cenazesi incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 23 yaşındaki Burak Kartal, dün gece 2 arkadaşıyla Kartaltepe Mahallesi Eren Sokak'taki bir otele gitti.

Gece odada kalan arkadaşları sabah saatlerinde Kartal'ı hareketsiz şekilde görünce durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.

Otel odasına gelen sağlık ekipleri, gencin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri otelde detaylı çalışma yaparken cenaze Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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