Otel odasında şüpheli ölüm! Birlikte giriş yaptılar

Şirinevler Mahallesi'nde Y.K. isimli kadının otelde cesedinin bulunmasına ilişkin, Bahçelievler Asayiş Büro Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

- OLAY

Bahçelievler'de bir otelde Y.K. isimli kadının cesedi bulunmuştu. Polis ekipleri, Y.K.'nın 4 Nisan'da öğle saatlerinde S.B. ile otele giriş yaptığını, akşam S.B.'nin buradan tek başına ayrıldığını tespit etmişti.

Y.K.'nın vücudunda bıçak yaraları olduğu belirlenirken, S.B. ve beraberindeki 2 kişi polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.