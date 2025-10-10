Bitlis'in Tatvan ilçesinde Tatvan Park Otel isimli işletme, rezervasyon yapan İsrail pasaportlu şahsı otele almadı. İşletme sahibinin duyarlı davranışı sosyal medyada takdir topladı.

Geçtiğimiz günlerde Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan Tatvan Park Otel isimli işletme, kendilerine işgalci İsrail pasaportunu ibraz eden şahsın rezervasyonunu iptal etti.

Olay, İsraillinin otelin hesabının altına, "Osher Weidberg" ismiyle yaptığı paylaşımla ortaya çıktı. İşgalci yaptığı paylaşımda, "ücretini ödemesine rağmen ayrımcılığa uğradığını ve otele alınmadığını" öne sürdü.

"PARANLA BİLE BİLE OTELİMDE BARINAMAZSIN"

Paylaşıma yanıt veren otelin sahibi işgalci şahsın ödeme yapmadığını belirterek, "Evet sen İsrail pasaportuna sahip olduğun için paranla bile bile otelimde barınamazsın. Çünkü sizler, Filistin'de, Gazze'de insanları öldürüyor ve evlerini yıkıyorsunuz." ifadelerini kullandı.

"GAZZELİ ÇOCUKLARI KATLEDENLERİ OTELDE BARINDIRMAYIZ"

Konuyla ilgili açıklama yapan işletme sahibi Nevzat Altılar, rezervasyon yapan işgalci şahsın otele geldiğinde, kendilerine İsrail pasaportunu ibraz etmesi üzerine, rezervasyonunu iptal ettiklerini vurgulayarak, Gazzeli çocukları katledenleri otelde barındırmayacağını söyledi.

SOSYAL MEDYADA TAKDİR TOPLADI

Yerel basına yansıyan olay sosyal medyada büyük takdir topladı. Kullanıcılar, "Sütçü İmam ilk kurşunu attı. Otele 5 yıldız verdim. Gargat ağacı arayacakları günler geliyor. Öpülecek nice mazlum eli var, bükülecek nice zalim bileği. Bir dahaki tatil buradayız. Yeryüzünde nice bilinmeyenler var ki gökyüzünde şöhret sahibidir" şeklinde yorumlarda bulundu.