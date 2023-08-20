Otel servisi midibüs ile minibüs çarpıştı

Kaza, Sorgun Mahallesi Hüseyin Avni Akın Caddesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Titreyengöl istikametinden gelip çevreyolu istikametine seyir halindeki Ayvaz Beyoğlu'nun kullandığı 07 C 74866 plakalı otel servisiyle Hüseyin Avni Akın Caddesine çıkan Hamza Topal'ın kullandığı 07 BHH 815 plakalı minibüs çarpıştı.

Kazada otel servisinde bulunan Esengül Dağdaş, Sema Gençoğlu ve Ebru Karataş isimli otel çalışanları yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazanın ardından olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri gerekli incelemelerde bulunurken, minibüsü kullandığını iddia eden ve hakkında işlem yaptığı Hamza Topal'ın araç sürücüsü olmadığı iddia edildi.

Polis Karakoluna giden otel servisi sürücüsü ve otel çalışanları, minibüsü kullanan kişinin olay yerinden gittiğini, sürücü olduğunu iddia eden kişinin araç sürücüsü olmadığını iddia ettiler.