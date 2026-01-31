İSTANBUL 9°C / 6°C
  Otel tedbiren boşaltıldı! Ataşehir'de korkutan yangın: Ekipler olay yerinde
Güncel

Otel tedbiren boşaltıldı! Ataşehir'de korkutan yangın: Ekipler olay yerinde

İstanbul Ataşehir'de iş yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmeye çalışılıyor. Öte yandan iş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi.

31 Ocak 2026 Cumartesi 13:46
Ferhatpaşa Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'ndeki 2 katlı oto yedek parça imalatı yapılan bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ile sağlık ve polis ekibi yönlendirildi.

İş yerinin arkasında bulunan otel güvenlik amacıyla tahliye edildi.

Alevlerin yükseldiği ve yoğun duman oluşan yangına, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

