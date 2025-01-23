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  • Otel yangını faciasında çarpıcı tespit! Tanju Özcan'ın 'müdahale' yalanı deşifre oldu
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Otel yangını faciasında çarpıcı tespit! Tanju Özcan'ın 'müdahale' yalanı deşifre oldu

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki facia sonrası Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 'itfaiye ekiplerimiz 45 dakika sonra müdahalede bulundu' iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Grand Kartal Otel'e en yakın itfaiye istasyonundan binek araçla ortalama 70 kilometre hızla ulaşıldığında, yolculuğun yaklaşık 49 dakika sürdüğü belirlendi. Yapılan test sonrası muhtemel bir acil durumda Kartalkaya Kayak Merkezi'ne en yakın noktadan çıkılsa dahi hazırlıkların ardından müdahalenin yaklaşık 1 saat sonra yapılabileceği görüldü.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 11:23 - Güncelleme:
Otel yangını faciasında çarpıcı tespit! Tanju Özcan'ın 'müdahale' yalanı deşifre oldu
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Grand Kartal Otel'e en yakın itfaiye istasyonundan binek araçla ortalama 70 kilometre hızla ulaşıldığında, yolculuğun yaklaşık 49 dakika sürdüğü belirlendi.

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta 03.27'deki yangın ihbarının ardından olay yerine ulaşan ilk ekip, Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yola çıkan itfaiye personeli oldu.

Otel yangınına müdahalede geçen süreyle ilgili tartışmalar devam ederken, AA ekibi, en yakın itfaiye istasyonunun otele mesafesini binek araçla test etti.

Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünden yangının meydana geldiği otele, navigasyon uygulamasından en kısa güzergah seçilerek, aradaki mesafe ve süre ölçüldü.

Düz yolda aracın hızı 70 kilometreye sabitlendi, Kartalkaya Kayak Merkezi'ne doğru giderken, yolun bazı bölümlerinin engebeli ve virajlı olması nedeniyle hız zaman zaman 50 kilometreye düştü.

Yolun bazı kısımlarındaki kaygan zemin, ulaşım süresini etkileyen önemli faktörler arasında yer aldı. Yapılan testte, kış koşullarının etkili olduğu kayak merkezine binek araç ile ulaşmanın yaklaşık 49 dakika sürdüğü ve 42 kilometre mesafe katedildiği belirlendi.

Olası bir acil durumda Kartalkaya Kayak Merkezi'ne en yakın noktadan çıkılsa dahi hazırlıkların ardından müdahalenin yaklaşık 1 saat sonra yapılabileceği görüldü.

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