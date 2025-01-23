Otel yangınına ilişkin gözaltına alınanların işlemleri sürüyor

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca önceki gün sabaha karşı Grand Kartal Otel'de çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili gözaltına alınan Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İtfaiye Müdür Vekili Kenan Coşkun, işletme sahibi Halit Ergül, şirket genel müdürü Emir Aras, otel müdürü Zeki Yılmaz, iş sağlığı güvenliği uzmanı Ece Kayacan, otelin aşçısı Faysal Yaver, otelin mutfak çalışanları Yusuf Karahanlı, Fidan Kurç ve Mehmet Gündüz ile elektrikçi Hüseyin Özer'in emniyetteki işlemleri sürüyor.

Şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından Bolu Adliyesi'ne sevk edilecek.



Bu arada zanlılardan bazılarının sağlık kontrolünden geçirildiği öğrenildi.



GÖZALTINA ALINANLAR SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 78 kişinin yaşamını yitirdiği otel yangınına ilişkin gözaltına alının şüpheliler, sağlık kontrolü için hastaneye getirildi.

Kayak merkezindeki Grand Kartal Otel'de önceki gün sabaha karşı çıkan ve 78 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin gözaltına alınan 11 zanlının sorguları sürüyor.

Şüpheliler, jandarma ekiplerinin eşliğinde İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne getirildi.

Burada sağlık kontrolleri yapılan zanlılar, tekrar jandarmaya götürüldü.