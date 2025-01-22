Otel yangınında hayatını kaybeden doktora hüzünlü veda

Dün merkezdeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında yaşamını yitiren Gültekin için çalıştığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin bahçesinde yapılan törene, doktorun yakınlarının yanı sıra mesai arkadaşları ve sağlık çalışanları katıldı.

Hastane morguna getirilen Gültekin'in naaşı yapılan duanın ardından cenaze aracına konuldu.

Gültekin'in naaşı, yakınları, mesai arkadaşları ve hastane çalışanlarından helallik istenmesinin ardından cenaze namazının kılınacağı Kalıcı Konutlar Camisi'ne götürüldü.

- "ÇOK DEĞERLİ BİR KARDEŞİMİZDİ"

Gültekin'in çalışma arkadaşı Murat Kemal Keskin, Enes Hoca ile mesai yaptıklarını belirterek, "Beraber çalıştık. Beraber güldük ağladık. Çok değerli bir kardeşimizdi. İyi bir insandı. Herkese yardımcı olmaya çalışırdı. Güzel bir kardeşimizi kaybettik. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz." dedi.

Mesai arkadaşı Yeşim Alkan da Gültekin'in çok iyi bir insan olduğunu anlatarak, "Bu zamana kadar hiçbir kötülüğünü, zararını, bir insanı kırdığını görmedim. Allah rahmet eylesin." diye konuştu.

Hastanenin güvenlik görevlisi Aydın Ağır da Gültekin'in hastaların ve personelinin çok sevdiği bir hoca olduğunu ifade etti.