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Otel yangınında ihmal şüphesi! Bakan Ersoy: Yetki itfaiyede

Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde meydana gelen yangına ilişkin Bakan Ersoy, 'Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrollerin itfaiye tarafından yapılması gerekiyor' dedi.

21 Ocak 2025 Salı 15:57 - Güncelleme:
Otel yangınında ihmal şüphesi! Bakan Ersoy: Yetki itfaiyede
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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otelde 66 kişinin hayatını kaybettiği yangına ilişkin açıklamada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Öncelikle yaşanan merhum olayda hayatını kaybedenlere başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum. Otelin 2021-2024 yıllarında yapılan tür ve sınıflandırma denetimleri yapılmış. Bu denetimler sırasında iş yeri açma çalışma ruhsatları ve yangın yeterlilik ruhsatları talep edilmiş. Otelin itfaiye tarafından verilmiş yangın yeterlilik belgesi mevcut. Zaten bu itfaiyede olan bir yetki. Düzenli kontrolleri ve yeterlilikleri de itfaiye tarafından yapılması gerekiyor. Bugüne kadar itfaiye tarafından tarafımıza bildirilmiş olumsuz bir durum bulunmamış. Soruşturma süreci devam ediyor. Hepimizin başı sağ olsun. Yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Otelde 2 yangın merdiveni var" şeklinde konuştu.

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