  • Otelde ölü bulunmuştu: Yardım istediği son anlar kamerada
Otelde ölü bulunmuştu: Yardım istediği son anlar kamerada

Almanya'dan tatil için İstanbul'a gelen 24 yaşındaki kadın, Fatih'te kaldığı otelde ölü bulundu. Olaya ilişkin 5 kişi gözaltına alınırken, kadının bir iş yerine girerek yardım istediği son anlar kameraya yansıdı.

IHA28 Nisan 2026 Salı 08:58
Olay, 23 Nisan'da Fatih Muhsine Hatun Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selin Başak Schlosser (24), 20 Nisan'da Almanya'dan tatil için İstanbul'a geldi. Fatih'te bir otele yerleşen genç kadından bir süre sonra haber alınamaması üzerine otel görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri, genç kadını otel odasında hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri, yaptığı kontrolde Schlosser'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardında Schlosser'in cenazesi, kesin ölümü nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, Schlosser'in vücudunda darp, zorlanma ve kesici alet izine rastlanmadığı öğrenildi. Olayla ilgili çalışmayı genişleten polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Selin Başak Schlosser'in takip edildiğini ileri sürerek bir bakkala girip yardım istediği ana dair görüntüler ortaya çıktı. Bakkal dükkanındaki güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, genç kadının bakkala girdiği ve yaklaşık 5 dakika içeride kalıp, konuştuğu görüldü.

