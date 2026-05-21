  Otelde silahlı çatışma çıktı: Ölü ve yaralı var
Otelde silahlı çatışma çıktı: Ölü ve yaralı var

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir otelde çıkan silahlı çatışmada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, gece saat 02.00 sıralarında Hendek ilçesi Hicriye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, otel sahibi Cavit Yılmaz (62) ile A.Y. (52) ve müşteri olarak otelde bulunan L.M. (52), M.S. (55), Ufuk Sezer (26) ile E.Ş. (34) arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı çatışmaya dönüştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Çatışmada ağır yaralanan Cavit Yılmaz ile Ufuk Sezer, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Yaralılardan M.S.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili L.M., A.Y. ve E.Ş. gözaltına alınırken hususa ilişkin geniş çaplı inceleme başlattı.

  • otel saldırısı
  • Hendek çatışma
  • gözaltı

