İSTANBUL 16°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Mayıs 2024 Çarşamba / 23 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4325
  • EURO
    34,6054
  • ALTIN
    2384.58
  • BIST100
    10045.7
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Otelde yangın paniği! 10 kişi dumandan etkilendi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir otelin mutfak kısmında yangın çıktı. Oteli saran duman nedeniyle konaklayanların tamamı tahliye edildi. Dumandan etkilenen 10 kişi tedavi altına alındı.

DHA1 Mayıs 2024 Çarşamba 10:22 - Güncelleme:
Otelde yangın paniği! 10 kişi dumandan etkilendi
ABONE OL

Yangın, saat 07.00 sıralarında Akçakoca ilçesinde Çuhallı Çarşısı mevkinde bulunan Turkuaz Otel'de çıktı. Otelin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, dumanlar binanın tamamını sardı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını yarım saatte söndürdü. Oteli saran duman tahliye edildi. Mutfak kısmında çalışanlar ve otelde konaklayanların da aralarında bulunduğu 10 kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenenler sağlık ekipleri tarafından Düzce, Akçakoca ve Ereğli'deki hastanelerde tedaviye alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otelde konaklayanların tamamı tedbir amaçlı otelden çıkarıldı.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

  • otel yangını
  • tahliye
  • duman etkisi

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.