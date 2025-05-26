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Otele ait yeni görüntülere ulaşıldı! İmamoğlu'nun koruma müdürü bant sorusunda afalladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren yeni görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun toplantı için gittiği ve kameraları kapatılan otelde, 15 Eylül 2024'te ve 4 Mart'taki görüşmesinde bu kez görüntü alınmasının engellenmediği tespit edildi. İmamoğlu'nun koruma müdürü Akın'a kameraların neden kapatılmadığı soruldu. Akın'ın konuya ilişkin net ve tatmin edici cevaplar vermediği görüldü.

AA26 Mayıs 2025 Pazartesi 07:28 - Güncelleme:
Otele ait yeni görüntülere ulaşıldı! İmamoğlu'nun koruma müdürü bant sorusunda afalladı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen yolsuzluk soruşturması sürüyor.

Ekrem İmamoğlu'nun toplantı için gittiği ve kameraları kapatılan otele ait yeni görüntülere ulaşıldı. Soruşturma dosyasında yer alan yeni görüntülerde, Ekrem İmamoğlu'nun toplantı için gittiği otelde 15 Eylül 2024'teki ve 4 Mart'taki görüşmelerinde, bu kez görüntü alınmasının engellenmediği görüldü.

- KORUMA MÜDÜRÜNE KAMERALARIN NEDEN KAPATILMADIĞI SORULDU

Soruşturma kapsamında, İSTAÇ, KİPTAŞ ve Yol Bakım Daire Başkanlığında usulsüzlük iddialarına ilişkin düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 45 şüphelinin arasında yer alan Ekrem İmamoğlu'nun koruma müdürü Mustafa Akın'a, emniyetteki ifadesinde görüntülere yönelik sorular yöneltildi.

Akın'a, İmamoğlu'nun Beşiktaş'taki otelde 2024 yılında Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık çeşitli tarihlerde yaptığı görüşmelerde kameraların kapatılmadığı, 8 Ekim 2024, 12 Ekim 2024 ve 6 Mart 2025'teki görüşmelerde kapatılan kameraların, söz konusu tarihlerde kapatılmamasının sebebinin ne olduğu, kameraların kapatıldığı ve kapatılmadığı tarihlerde söz konusu yerlerde İmamoğlu'nun kim ya da kimlerle görüşme yaptığı soruldu.

Şüpheli Akın, bu soruya, "Bu tarihlerde kamera görüntülerinin neden kapatılmadığını bilmiyorum ancak İBB'de çalışan ve özel kalem müdürü ile yaptığı kısa toplantılarda bir güvenlik açığı oluşmayacağı için veyahut bazı toplantıların mahremiyet gerektirmeyeceği için kapatılmamış olabilir. Daha önceki soruda izah ettiğim üzere, toplantılara katılan kişilerle ilgili hiçbir bilgiye vakıf değilim. Kameraların kapatılmamış olması da görevin eksik yapıldığını gösterir." yanıtını verdi.

- "OTELİN HİÇBİR İLETİŞİM ANINI YA DA GÖRÜNTÜ ALINMASINI ENGELLEYECEK FAALİYETTE BULUNMADIK"

İmamoğlu'nun toplantı yaptığı bir tarihte kameralara neden bant çekildiği, kim veya kimlerin bant çekme talimatı verdiği sorusunu da Akın, şöyle yanıtladı:

"Bahse konu toplantı katında bulunan sadece toplantı odasının önündeki kameranın kapatılma sebebi, sayın başkanın toplantılarının mahremiyetinin sağlanması, kamuya kapalı bir toplantı olması sebebiyledir. Daha evvelden The Marmara Otel'de ve Balıkçı Kahraman isimli mekanın çıkışından itibaren sayın başkanın mahrem ve kişiye özel görüntülerinin ilgisi ve alakası olmayan basın yayın kuruluşlarına servis edilmesinden dolayı, bizler de sayın başkanın korunma ve kollama görevini yapan arkadaşları olarak yapmış olduğumuz toplantı neticesinde yukarıda bahsettiğimiz toplantıların mahremiyetini sağlamak adı altında, sadece toplantı salonunun girişindeki kameraların kapatılmasının kararını ekip olarak aldık. Bu arada otelin ya da mekanın başka bir alanındaki hiçbir iletişim anını ya da görüntü alınmasını engelleyecek hiçbir faaliyette bulunmadık."

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