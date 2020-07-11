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Otelin su taktı patladı!

Ortaca-Dalaman karayolu üzerindeki bir otelin çatı katındaki su tankı patlaması sonucu birisi ağır iki kişi yaralandı. Patlama sonrası otelin çatı katında büyük hasar meydana gelirken, patlama çevredeki evlerden de hissedildi.

IHA11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:29 - Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 11:29
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Edinilen bilgiye göre, otelin çatı katındaki su tankında kaynak yapıldığı esnada büyük bir gürültü ile kazan patladı. Ortaca Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan otelin çatı katındaki patlama sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar yapıldı. İhbar sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye Grup Amirliği ekipleri olay yerine sevk edildi.

İtfaiye ekipleri elektrik kaynağından çıktığı düşünülen patlama sonrası çatı katında patlamadan kaynaklı iki işçiyi yaralı olarak kurtararak 112 ambulans ekiplerine teslim etti. Yaralılardan birisinin durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Patlama sonrası otelin çatı katında büyük hasar meydana gelirken, patlama çevredeki evlerden de hissedildi.

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