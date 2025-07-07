Oteller haraca bağlanmış! CHP'li belediyeden rüşvet tarifesi

CHP'li Manavgat Belediyesi'nin, ilçedeki tüm otel sahiplerini adeta haraca bağladığı belirlendi. Baklava kutusunda 110 bin euro rüşvet alan Manavgat Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, rüşvet çarkına ilişkin çarpıcı detaylar ortaya çıktı.

Manavgat Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter, baklava kutusu içinde 110 bin euro rüşvet alırken suçüstü yakalanmıştı.

Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş insanlarının beyanları, sistematik rüşvet ağını gözler önüne serdi.

OTELLERDEN İSKÂN KARŞILIĞI RÜŞVET

Sabah'ın haberine göre, Dream World Otelleri sahibi Kadirhan Berber, otel ruhsatı işlemi için Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın 1.5 milyon TL rüşvet istediğini ve kendisinin de bunu verdiğini, Kara'nın evi için 350 bin euro, CİMER'e yapılan bir ihbarın kapatılması için de 1 milyon TL rüşvet verdiğini anlattı.

Victory Otelleri sahibi Zafer Süral ise belediyenin kendisine otel ruhsatı için Kanal V isimli şirkete 6.6 milyon TL ödeme yaptırdığını, iskan işlemleri için elden 200 bin euro rüşvet verdiğini, hafriyat ve inşaat işlerinin iskan vermeme tehdidiyle zorla belirlendiğini söyledi.

Belediyenin Kumköy Mall'ın iskana aykırı yapılaşmasına usulsüz bir şekilde ruhsat ve iskan verdiği, karşılığında 500 bin euro rüşvet aldığı tespit edildi.

Ayrıca Belediyeye ait park alanının Royal Atlantis Otel arazisine katıldığı, usulsüz yapı kullanma belgesi düzenlendiği ve karşılığında 370 bin euro rüşvet aldığı belirlendi.

HER TURİSTTEN 1 EURO

Rüşvet çarkının bir ayağı da turizm oldu. CHP'li Belediye, turistleri taşıyan tur araçlarının Side Antik Kenti'ne girişine müsaade edilmesi karşılığında kişi başına 1 euro giriş ücreti aldı.

Bu hukuksuz ödemenin, sahte fatura düzenlenerek resmileştirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Ayrıca ANTKOM İnşaat firmasına 800 bin TL ve Mahmut Kenan Sabur'a 112 bin TL fatura düzenlendiği ancak malzemelerin teslim edilmediği belirlendi.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NE OYNAMIŞ

Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara'nın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday olmak için 20 milyon euro kaynak temin etmeye çalıştığı belirlendi.

Kara'nın, Side Kemer Mahallesindeki villasını 750 bin euro bedelle aldığı ancak bu bedelin otel yatırımcıları tarafından karşılandığı ortaya çıktı. Kara'nın Kumköy'deki villasının da bedelsiz şekilde yıkılıp yenilendiği ve otel sahiplerinden bedel talep edildiği belirlendi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Soruşturmada, belediyeye ait şirketler aracılığıyla sahte faturalar kesildiği, paravan firmalar üzerinden mal ve hizmet alımı yapılmış gibi gösterilerek kamu kaynaklarının kişisel menfaatlere aktarıldığı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında; rüşvet, irtikap, görevi kötüye kullanma, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma gibi suçlamalar yöneltilirken, adli süreç devam ediyor.

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