Otellerdeki doluluk oranı yüzde 90'a ulaştı! Heder bir milyonu aşmak

AA 10 Temmuz 2021 Cumartesi 11:46 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 15:56

Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kuşadası, deniz turizminin yanı sıra UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Güvercinada Kalesi ve Kadıkalesi Ören Yeri ile de kültür turizmine de ev sahipliği yapıyor.

Koyları ve doğasıyla dikkati çeken Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı da her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Didim ise dünyaca ünlü Altınkum Plajı, tarihi Apollan Tapınağı ve "filozoflar şehri" olarak bilinen Milet Antik Kenti ile turistlerin tercihleri arasında yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer, AA muhabirine, sezon öncesi tesislerdeki tüm çalışmaların tamamlandığını ve artık otellerin misafirlerini ağırlamaya başladığını söyledi.

Bu çalışmalarla nitelikli ve güvenli turizmi taçlandırdıklarını belirten Tuncer, "2021 yılına bir önceki yılın getirdiği deneyimle çok daha iyi hazırlandık. Sektör, motivasyonunu çok yüksek tuttu. Kuşadası ve Didim'deki tesislerimizi son derce nitelikli noktaya ulaştırmayı başardık. Sektör taleplerini yakından dinledik ve ilgilendik." dedi.

Didim ve Kuşadası'ndaki otellerin tamamının açık olduğunu vurgulayan Tuncer, şöyle devam etti:

"Otellerde şu anda Polonya, Bulgaristan, Romanya, Ukrayna ağırlıklı olmak üzere yabancı misafirlerimiz var. Didim'deki otellerimizin doluluk yüzde 90'ın üzerinde. Kurban bayramına kadar rezervasyonlar neredeyse kapalı durumda. Kuşadası ilçesinde de yüzde 80'lerde. Kuşadası ve Didim'de otellerin yüzde 100 doluluğa en kısa sürede ulaşacağını tahmin ediyoruz. 2019 yılında yaklaşık 1,5 milyon turisti ağırlamıştık. Bu yıl pandemiye rağmen 1 milyonun üzerine çıkmayı bekliyoruz."

- "OTELLERDEKİ DOLULUKLARIMIZ ARTIYOR"

Aynı zamanda Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği Başkanı da olan Türkiye Otelciler Federasyonu Başkan Yardımcısı Tacettin Özden de geçen yıla göre daha iyi durumda olduklarını dile getirdi.

Turizmin her gün daha iyiye gittiğine dikkati çeken Özden, şunları kaydetti:

"Aşılanmayla beraber Türkiye'ye olan kısıtlamaları ülkeler kaldırıyor ve daha çok insan geliyor. Dolayısıyla otellerdeki doluluklarımız artıyor. Otelin durumu, fiyat politikası ve pazarlamasına göre yüzde 90'a ulaşan otellerimiz var. Her gün biraz daha ileri gidiyor. Rezervasyon biraz daha son dakika gidiyor. Geçen yıl İspanya, Yunanistan tam olarak açılmayınca Türkiye'ye daha önce hiç gelmemiş ve ülkemizi hiç tanımayan turistle karşılaştık. O süreçte 'biz ne kaçırmışız' diyen çok insanla karşılaştık. O insanları kazandığımızı düşünüyoruz. Bu sene de bunların çok büyük bir kısmının geri geldiğini görüyoruz. Türkiye'nin verdiği servis, hizmet ve fiyat oranı misafirin lehine."

Didim'deki 5 yıldızlı Aquasis Deluxe Resort Otel'in işletmecisi Burak Karakaya da şu anda yüzde 94 doluluk oranına sahip olduklarını bildirdi.

Bu yıl 2020'ye göre daha tecrübeli olduklarını ifade eden Karakaya, "Kendimizi, Bakanlığın geliştirdiği güvenli turizm sertifikasıyla hem müşterilerin hem de otelcilerin ne yapacağını bildiği bir sistemin içerisine koyduk. Öyle olunca oteller bu sene erken açıldı. Erken açılmanın da getirisiyle geçen senenin üzerinde cirolar ve doluluklara sahip olundu. Bu sene geçen yıldan yüzde 20 daha iyi bitecek gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.