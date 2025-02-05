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Öterken bayılan horoz şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde bir horozun öterken bayıldığı anlarda kaydedilen video, sosyal medyada ilgi çekti.

AA5 Şubat 2025 Çarşamba 11:01 - Güncelleme:
Öterken bayılan horoz şaşırttı! Sosyal medyada gündem oldu
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Akalan Mahallesi'nde yaşayan 17 yaşındaki Mehmet Koparan, bahçesinde yetiştirdiği 6 aylık horozunun elinde ötmesinin ardından bayıldığı görüntüleri sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Video, kısa zamanda büyük ilgi gördü.

Koparan, AA muhabirine, hevesle küçük yaşlardan itibaren horoz yetiştiriciliği yaptığını söyledi.

Video çektiği sırada horozunun 17 saniye öttükten sonra bayıldığını ve bir süre sonra tekrar ayağa kalktığını anlatan Koparan, hayvanın ötüşünün güzel olduğunu, herkesin görmesi için sosyal medya hesaplarından paylaştığını ifade etti.

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