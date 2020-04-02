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Otizm nedir? 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları

2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, Birleşmiş Milletler tarafından farkındalık oluşturmak ve otizm ile ilgili sorunlara çözüm bulmak amacıyla ilan edildi. Bugün 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü! Vatandaşlar 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü mesajları ve sözlerini yoğun olarak araştırıyor. Peki Otizm nedir? İşte Otizm Farkındalık Günü mesajları ve Otizm ile ilgili merak edilenler...

02 Nisan 2020 Perşembe  13:20 - Güncelleme: 02 Nisan 2020 Perşembe 13:20
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2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çeşitli derneklerin ve kuruluşların farkındalık mesajları ile hatırlanıyor. Bugün tüm dünyada otizm ile ilgili farkındalık mesajları yayınlanıyor ve otizm sözleri paylaşıyor. Otizm, günümüzde rastlanan en yaygın nörolojik bozukluktur. İnternet ortamındaki kullanıcılar Otizm Farkındalık günü mesajlarını ve Otizm sözlerini araştırıyor. Otizm Farkındalık Günü mesajlarını haberimizde derledik.

OTİZM NEDİR?

Otizm spektrum bozukluğu, doğuştan gelen ya da yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel farklılıktır. Otizmin, beynin yapısını ya da işleyişini etkileyen bazı sinir sistemi sorunlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ MESAJLARI

Bugün Otizm Farkındalık Günü... Milyonlarca duyarlı vatandaş, otizm farkındalık günü mesajları paylaşıyor. Hem bu özel günün anlam ve önemini tam anlamıyla fark etmek hem de otizm farkındalık günü mesajları arayarak çevresindeki insanların bilinçlenmesini sağlamak isteyenler için 2 Nisan Otizm farkındalık günü mesajları...

Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.

Otizmi yaşayan ve farkında olan herkesle otizmin farkındayız. Otizm hastalık değil, farklılıktır.

Bugün Dünya Otizm Farkındalık Günü! Otizm eksiklik değil farklılıktır. Farklılıkları birlikte fark edelim ve onların sevgi dolu enerjilerini hissedelim.

Onlar baharın en güzel renkleri, en güzel mavisi Mavi kalp

Otizm hastalık değil, farklılıktır..

Farklı düşünenler fark yaratırlar..

Beni değiştirmeye çalışma

Beni farket

Beni kabul et

Benim yanımda ol.

Farkındalık demek; bilmek, olduğu gibi görmek, anlayışlı bir tutum geliştirmek demek. Siz de otizmi fark edin, görmezden gelmeyin!

Farkındayız Yanlarındayız..

"Otizm seçim değil, ama farkında olmak senin seçimin." 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü

Farklılığımız yok, ortaklığımız çok! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Gününde; “Otizme Mavi Işık Yak”

Otizm eksiklik değil, farklılıktır. Otizmin farkındayız ve onların yanındayız.Unutmayalım ki, engel diye bir şey yoktur. En büyük engel sevgisizliktir! 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü Kutlu Olsun.

Farklılıkları bu dünyaya çok şey katacak yeter ki farkında ve yanlarında olmayı bilelim.Daha güzel bir dünya İçin farkındayız, farklılıklarımızla bir aradayız.

Otizm bir hastalik değil, nörobiyolojik bir bozukluktur. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü’nde sende Otizm’e mavi ışık yak..

Otizmin farkındayız, onların yanındayız. Otizmin tek tedavisi erken tanı ile yoğun ve sürekli eğitimdir. 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü.

Göz teması kuramayabilirim ama yüreğini hissederim.. Otizm eksiklik değil farklılıktır. Otizmin farkındayız ve Onların yanındayız...

OTİZM FARKINDALIK GÜNÜ TARİHÇESİ

2 Nisan, tüm dünyada otizm konusunda farkındalık yaratarak otizmden kaynaklanan sorunlara çözümler yaratmak amacıyla, 2008 yılında Birleşmiş Milletler tarafından “Dünya Otizm Farkındalık Günü” olarak ilan edildi. Her yıl, “Otizm Farkındalık Ayı” olan Nisan ayı boyunca dünya genelinde otizmin sorunlarını ve çözümleri konuşuluyor, araştırmaların teşvik edilmesi ve erken teşhisle tedavinin yaygınlaştırılması hedefleniyor.

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