Otizmde kapsayıcı hizmet vurgusu… Bakan Göktaş: Her çocuğa erken müdahale için buradayız

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Konya'ya gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Merkezi (SOBE)'nin genel kuruluna katıldı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş'a Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, SOBE Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ak, AK Parti Konya Milletvekilileri diğer protokol üyeleri eşlik etti.

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, "Bugün sorumluluk bilincinin, gönüllülüğün ve insan onurunu korumaya adanmış bir çabanın hayat bulduğu değerli bir çatının altındayız. Özel çocuklarımız ve aileleri için yürütülen büyük bir emek yolculuğunun yeni bir dönemine adım atıyoruz. Hep birlikte SOBE Vakfı Mütevelli Heyeti Genel Kurulu'nu gerçekleştiriyoruz. Bu vesileyle Vakıf Başkanımız Mustafa Ak'a ve yeni yönetimine başarılar diliyorum. Genel kurulun, her özel bireyin hayatına anlam katan yeni adımlara kapı aralamasını diliyorum" dedi.

"18 İLİMİZDE 3 BİN 789 AİLEYE DANIŞMANLIK HİZMETİ VERİYORUZ"

Her çocuğun gelişimini güçlendiren; eğitimden sağlığa, sosyal hayattan istihdama uzanan destek mekanizmalarını yaygınlaştıran politikalar hayata geçirdiklerini belirten Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, "Otizm Spektrumlu Bireylere Yönelik II. Ulusal Eylem Planı doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eylem planımızla erken teşhis ve müdahale programlarını güçlendiriyoruz. Geçen yıl, Bireysel Sosyal Hizmet Danışmanlığı Modeli'ni hayata geçirmiştik. Bu modelle, hem otizmli bireylere hem de ailelerine destek oluyoruz. Bu süreçte 18 ilimizde 3 bin 789 aileye danışmanlık hizmeti veriyoruz. Başka bir çalışmamız ise 0-8 yaş arası gelişimsel riski veya engeli olan çocuklarımız için başlattığımız Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Sistemi'dir. Bu sistemle, desteklenmeye ihtiyaç duyan her çocuğa erken dönemde ulaşarak bakım, sağlık, koruma ve eğitim hizmetlerini tek bir noktadan sunuyoruz. Böylece; ailelerle birlikte çocuğun gelişimini güçlendiren bütüncül bir yaklaşım ortaya koyuyoruz. Bu amaçla, Haziran ayında Ankara, Bursa, Mersin ve Kahramanmaraş'ta Erken Çocukluk Gelişim Merkezleri'ni kurduk. Bu 4 merkezde yürüttüğümüz pilot çalışmalarımızla, 195 çocuğa ve ailesine ulaştık. Böylece, erken tespitle otizmli bireylerin sağlıklı gelişimlerini destekleyerek onların hayata daha güçlü adımlarla katılmalarına imkan sağlayacağız" şeklinde konuştu.

"SOBE VAKFI'NIN BU ALANDAKİ ÇABASI, DEVLETİMİZİN POLİTİKALARINI SAHADA GÖRÜNÜR KILAN VE DAHA GENİŞ BİR ETKİYE DÖNÜŞTÜREN GÜÇLÜ BİR ÖRNEKTİR"

Otizm başta olmak üzere engelli vatandaşlar için yürütülen çalışmaların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu ve desteğiyle her geçen gün daha geniş bir etki alanına ulaştığını söyleyen Bakan Göktaş, "İnsan onurunu merkeze alan sosyal politikalarımızla, her bireyin potansiyelini ortaya çıkarabileceği kapsayıcı ve erişilebilir hizmet modelleri geliştirmeye devam ediyoruz. SOBE Vakfı'nın bu alandaki çabası, devletimizin politikalarını sahada görünür kılan ve daha geniş bir etkiye dönüştüren güçlü bir örnektir. Bu vesileyle tüm çalışanlara, gönüllülere, uzmanlara ve bu uğurda emek veren herkese teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki, kararlılıkla yürüdüğümüz bu yol, ülkemizi bu alanda çok daha ileri noktaya taşıyacak. Çocuklarımızın dünyasında yeni pencereler, yeni imkanlar açacak" ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise, "Konya modeli belediyecilik de aslında bir arada çalışma kültürünün en güzel göstergesi. SOBE Vakfı Selçuklu Belediyemizin otizmli çocuklarla ilgili yaptığı iş. Aynı zamanda Meram Belediyemizin Down sendromlarla ilgili DOSD adı altında yaptığı iş ve Karatay Belediyemizin de Alzheimer merkeziyle yaptığı iş. Hepimiz aynı alanda çalışıp rekabet etmek yerine farklı alanlarda uzmanlaşmayı tercih ediyoruz. Onun için bir başarı hikayesi de oluşuyor. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu.

Konya Valisi İbrahim Akın da, "Bu hizmetlerin yürütümünde elbette ki çok önemli destekleriyle, bağışlarıyla, gönülleriyle bu hizmetlere gönül veren bağışçılarımız var, gönüllerimiz var, eğitimcilerimiz var. Her birine teşekkürlerimi, şükranlarımı ifade ediyor, genel kurulumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.